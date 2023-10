Polska modelka uległa tragicznemu WYPADKOWI! "Na jej twarz wybuchła kuchenka turystyczna". Gwiazdy apelują o pomoc

zgredka 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

apelują o pomoc? raczej powinny o odszkodowanie do producenta, bo to on odpowiada za bezpieczeństwo kuchenek gazowych i kartuszy. No chyba, że miała kartusz nabijany u zenka czy innego stasia po znajomości, to wtedy za głupotę się płaci. ciśnienie w butli rośnie wykładniczo w stosunku do temperatury, więc muszą być luzy, zwłaszcza przy napełnianiu przy zimnej pogodzie lub w zimnych pomieszczeniach. Butle powinny być napełniane w konkretnych warunkach przy przestrzeganiu zasad związanych z rozszerzalnością cieplną gazów. Za napełnianie gazem bez odpowiednich zezwoleń są bardzo wysokie kary, teraz już wiecie czemu.