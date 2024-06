Polski projektant i jego partner zostali rodzicami TROJACZKÓW! "To magiczny dar od wszechświata" (FOTO)

Po wycofaniu się z dalszego projektowania ubrań mężczyzna opuścił ojczysty kraj, na stałe osiedlając się w Stanach Zjednoczonych. Na co dzień towarzyszy mu partner życiowy, Marcin Łaski . Mężczyźni zadebiutowali w zupełnie nowej roli, publikując wpis zatytułowany "Najważniejsza historia naszego życia" .

Znana para homoseksualna doczekała się potomstwa

Chcielibyśmy podzielić się z wami największą radością, jakiej kiedykolwiek doświadczyliśmy - narodzinami naszych wspaniałych dzieci . Ponad 2,5 roku temu wyruszyliśmy w tę niezwykłą podróż, spełniając nasze najgłębsze marzenie i wewnętrzną potrzebę. Nigdy nie moglibyśmy sobie wyobrazić, że nasze serca zostaną pobłogosławione takim cudem jak trojaczki. To naprawdę magiczny dar od wszechświata. Chociaż dzieci urodziły się 8 lutego, dopiero teraz czujemy się pewni, że możemy podzielić się z wami tą niesamowitą wiadomością - napisali w sieci.

Teraz, gdy w końcu jesteśmy w domu, czujemy się spokojniejsi o przyszłość i zdrowie naszych dzieci. Pomimo tych wyzwań, każdy krok w tej podróży był absolutnie tego wart. Każda próba, każdy okres oczekiwania, każda chwila niepewności - wszystko to przybliżyło nas do spełnienia naszych marzeń. (...) Mamy nadzieję, że nasze doświadczenie zainspiruje inne pary, by nie poddawały się i nie traciły nadziei w obliczu przeciwności losu - przekazali obserwującym ich amerykańskie życie internautom.