Znane twarze dokazują na Paradzie Równości: Rafał Trzaskowski, Andrzej Piaseczny, Joanna Senyszyn i Luna... (ZDJĘCIA)

MatkaNatura 7 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Niby nic przeciw nim nie mam,ale co za dużo to niezdrowo. Jestem za tym by dla równowagi zorganizować Paradę Normalności! Kto idzie ze mną!!??? Aaaa! I żeby nie było wątpliwości...nie jestem z i za pis czy też konfą!!!!