Polski raper POTRĄCIŁ mężczyznę na parkingu! "Zrobiłem to specjalnie, bo ZASŁUŻYŁ"

Na miejscu była karetka pogotowia, potrącony mężczyzna nie doznał żadnych obrażeń, nie była wymagana hospitalizacja. Ci niby pokrzywdzeni, zgłaszający zostali pouczeni o dalszym toku postępowania w sprawie, po czym następnego dnia zgłosili się do komendy – rozpytani na okoliczności zdarzenia stwierdzili, że nie odnieśli żadnych obrażeń, to było prywatne nieporozumienie, które już zostało wyjaśnione i nie będą oni brali udziału w żadnych czynnościach procesowych - dodała.

Alan również odniósł się do całego zdarzenia. Swoją wypowiedzią udowodnił jednak, że nie grzeszy nie tylko rozumem, ale również empatią i dojrzałością. Zdaniem "rapera" potrącony przez niego chłopak "zasłużył" sobie na to, co go spotkało. Raperzyna opowiedział o wszystkim na InstaStory.