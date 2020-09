Polski "Żywy Ken" debiutuje na ściance z implantami klatki piersiowej (ZDJĘCIA)

Michał Przybyłowicz , znany jako "polski Żywy Ken" od kilku lat inwestuje w swój "image". Biorąc przykład z pochodzącego z Brazylii Rodrigo Alvesa , mężczyznę, który zamienił się w chodzącą lalkę, Michał poddaje się operacjom, które mają go przybliżyć do ideału piękna rodem ze sklepowej półki z lalkami.

"Żywy Ken", który swego czasu zdradził, że powiększanie ust traktuje jak wyjście do sklepu po bułki , ostatnio pozwolił chirurgom mocniej zaingerować w coraz bliższe doskonałości ciało. Niezadowolony z rozmiarów swej klatki piersiowej Ken postanowił powiększyć ją operacyjnie.

Myślałem, że żyjemy w XXI wieku i świat, technologie jak i medycyna idą do przodu, ale jak widać, w Polsce ludzie zatrzymali się w epoce kamienia łupanego - pisze Przybyłowicz. - Czasami czuje się, jakby Polska była maleńką wysepką oddaloną od innych państw o minimum 10 000 tysięcy kilometrów i żyli na niej ludzie totalnie niczego nieświadomi - zauważa Michał.

Za granicą nikogo nie dziwi informacja, że ktoś wykonał sobie korektę nosa, wstawił implanty czy też cokolwiek innego. Ale skoro u nas nadal medycyna estetyczna czy zmiana koloru włosów budzi wielkie emocje, to co tu mówić o zabiegach chirurgii plastycznej... - czytamy na profilu "Żywego Kena".

Michał zapowiada, że to nie ostatni operacja w jego życiu:

Ponieważ chcę się wyrobić ze wszystkimi operacjami do 30-stki, a mój zegar biologiczny tyka i jest mi do niej bliżej niż dalej, już dzisiaj mogę powiedzieć, że nie jest to pierwsza i ostatnia operacja w moim życiu, i będzie ich jeszcze przynajmniej kilka - ogłasza "Ken".