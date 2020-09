TYLKO NA PUDELKU: Polski "Żywy Ken" wszczepił sobie IMPLANTY klatki piersiowej: "Koszt operacji wyniósł 20 tysięcy złotych" (FOTO)

spaceman 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

spotkałam go kilka razy po sąsiedzku. Kosmita. jest po angielsku taki idiom " chip on the shoulder" -i myślę ,że tyczy się on wszystkich podobnych jemu kosmitów. z jednej strony chcą się wyróżniać za wszelką cenę,z drugiej zaś- mają pretensję jeśli zwraca się na nich uwagę,często ,i moim zdaniem słusznie-negatywną. Rzadko są to ludzie którzy coś pożytecznego robią. Skupieni na sobie do granic absurdu i z wiecznymi pretensjami do świata . Nie mówię ,że trzeba iść za tłumem i się w weń wtapiać ,ale trochę umiaru i skromności żadnemu kosmicie jeszcze nie zaszkodziło