Ponury Donald Trump w towarzystwie szykownej Melanii składa wieniec na cmentarzu (ZDJĘCIA)

Sanderka 2 godz. temu

Co Wy za bzdury wypisujecie? Przecież nie ma jeszcze oficjalnych wyników... tylko dlatego, że TV tak stwierdziła, nie znaczy, że to prawda. Wy jako dziennikarze powinniście to wiedzieć najlepiej.