To koniec małżeństwa Donalda Trumpa? "Melania ODLICZA każdą minutę do czasu, gdy będzie mogła się ROZWIEŚĆ"

Walka o fotel prezydenta USA to w ostatnich miesiącach jeden z najgorętszych tematów w mediach. 3 listopada Amerykanie oddali swoje głosy i przez kolejne dni z zapartym tchem śledzili stopniowo wyniki napływające z poszczególnych stanów. W sobotę media ogłosiły, że przez najbliższe cztery lata w Białym Domu będzie rezydował Joe Biden. Według Associated Press kandydat Demokratów ma gwarantowane 270 głosów elektorskich, co zapewnia mu zwycięstwo nad ubiegającym się o reelekcję Donaldem Trumpem.