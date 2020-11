Wybory w USA. Wzburzony Donald Trump WĘSZY SPISEK podczas liczenia głosów: "Przewaga zaczęła znikać, BARDZO DZIWNE"

gość 13 min. temu zgłoś do moderacji 15 7 Odpowiedz

Nie kumam jak ta amerykańska biedota, ludzie z marginesu społecznego mogą tak ślepo iść za Trumpem?? Przecież to krezus który takich ludzi jak jego wyborcy mógłby zatrudnić jedynie do czyszczenia swojej toalety. To człowiek który gardzi gorzej urodzonymi. Sam miał dużo szczęścia bo przyszedł na świat w uprzywilejowanej, zamożnej rodzinie. To większa elita niż jacykolwiek inni politycy. Jakąkolwiek karierę zaczął tylko dzięki milionom należącym do jego rodziny. On nawet brzydzi się podawać obcym ludziom ręki, co było szeroko komentowane przy pierwszej kampanii. Jedynie co może przyciągać do niego tych prostych ludzi to fakt że bardzo dużo mówi o tzw. wartościach i konserwatyzmie ale oczywiście sam się do tego nie stosuje XD