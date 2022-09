Popularna tiktokerka Ewa Zawada szczerze o ZAROBKACH i rosnącej inflacji: "Sama to odczuwam i TO NIE JEST ŁATWE" (WIDEO)

Ksosmsook 22 min. temu zgłoś do moderacji 20 1 Odpowiedz

Czekam na moment aż dzieciaki przestaną oglądać youtuberow, tiktokerow i inne twory, a ci ludzie wezmą się za normalną prace. W sumie to jeszcze chwila i tak będzie, rodzicow nie będzie stać na to by dzieciak kupowal jakies bzdury od influ, siedzial przy kompie do pozna czy wykupowal jakies streamy na gale. Dziwię się, że rodzice w ogole na to pozwalają. Potem ta mlodziez taka ogłupiała i ppgubiona, milion kompleksow, zero empatii, a kazdy chce zostac influ... przyszlosc dla nich, wstawanie do zwyklej roboty za slabe pieniądze moze byc drastyczna bo to co widza w necie, a codzienne zycie normalnego czlowieka jest zupelnie inne. Moj 18letni szwagier ma przekonanie, że będzie zarabiał miliony, na praktyki nie chodzi czesto bo zasypia nad ranem więc na 9 rano cieżko mu wstać. Ma przekonanie, że nie warto kupowac auta za glupie 5 tys bo lepiej dolozyc i kupic nowsze za 15 (tylko skad pieniądze?), jedzenia sam sobie nie zrobi, nie wspomne o innych pracach, ciągle tylko przed kompem, ma wszystko bo rodzice maja kase. Myślę, że dla niego szara rzeczywistosc jak skonczy za chwile technikum i będzie musial isc albo na studia albo do pracy bo rodzice go przestaną sponsorować będzie przerazająca...