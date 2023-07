Popularni influencerzy zrelacjonowali rozstanie w sieci. Pod nagraniem AFERA: "Chłop SZYBKO sobie życie ułożył na nowo"

Agnieszka Sobczak i Smeraldo Meminaj rozstali się

Nie wiem za bardzo co powiedzieć - mówił. Takie rzeczy się zdarzają i trzeba to zaakceptować. Ludzie potrafią się fajnie dogadywać, ale nie pasować do siebie. I to była świetna przygoda. Generalnie z nią i także mam na myśli social media. Ale też zrozumiałem, że bycie publiczną osobą nie jest dla mnie. Nie będę tworzył już filmów, może kogoś to zasmucić i jest mi z tego powodu bardzo przykro. Ale to była dla mnie naprawdę fajna przygoda i droga, którą przeszliśmy razem. To był bardzo fajny fragment mojego życia i zawsze będę miał go w sercu.