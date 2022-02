Anna Skura i Dawid Piątkowski relacjonują ROZSTANIE po trzech miesiącach związku: "Postanowiliśmy zrobić sobie PREZENT"

Och 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mnie zastanawia, czy ona, czy chociażby jej psiapsi Kasia nie widza tego jej upadku że dzieje si3 co s niedobrego? Ja wiem, że nie powinno się na siłę za uszy ciągnąć nikogo do góry, skoro sam chce i widocznie potrzebuje dotknąć dna. Ale tu to sorry, kobieto, pokochaj sama siebie najpierw i swoją córkę, by móc dawać miłość w relacji damsko męskiej. Osoba wysoko wrażliwa, które płacze na każdej story czy to że smutku, czy szczęścia, czy z jakiegokolwiek powodu, na pewno wyplacze zaraz po tym pseudo wesolym rozstaniu litry łez.. Ciekawe czy już płacze Kasi w rękaw, czy w oba ramiona.. Sama sobie to robisz kobieto, ledwo wyszłaś z relacji z nowym malolatem, dopiero co skończyłaś lament z powodu biustu.. Znajdź przestrzeń dla siebie, dla swoich demonów i smutkow i nie wikłaj innych, póki nie zrobisz sama ze sobą porządku. Bo cierpisz i Ty, i Twoja córka i Twoi bliscy. Trzymam kciuki i do zobaczenia na warsztacie u Kasi, bo Ty mam nadzieję nie będziesz jednak go wspolprowadzic. Nie teraz..