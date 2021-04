Poruszeni książę Karol i księżna Camilla oglądają kwiaty i listy złożone na cześć księcia Flipa (ZDJĘCIA)

... 17 min. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

Coś mi się wydaje, że jak Karol wychodził ze szpitala ze łzami w oczach to już wiedział, że niewiele czasu zostało Filipowi. Wypisali go nie dlatego, że czuł się lepiej, tylko po to, by mógł odejść wśród rodziny, a nie na szpitalnym łóżku. Przykre.