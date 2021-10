Posągowa Angelina Jolie SILI SIĘ NA UŚMIECH na czerwonym dywanie (ZDJĘCIA)

Jolie ponownie zadała szyku, występując przed rozgrzanymi do czerwoności obiektywami aparatów w czarnej mini z imitacji skóry projektu duetu Dolce & Gabbana . Do kreacji dobrała czarne sandałki na szpilce i skromne, niemal niezauważalne spod burzy kasztanowych pukli, kolczyki.

To jednak nie gustowna kreacja, a prezentowane przez Angelinę miny stały się inspiracją do internetowych dyskusji. Na zdjęciach z wydarzenia widać, że gwiazda stara się z całych sił uśmiechać do paparazzi. Wychodzi jej to jednak nieco niezręcznie.