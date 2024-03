Posągowa Zendaya "gra nogą" w błyszczącej sukience na premierze w Sydney. Pasuje jej NOWY kolor włosów? (ZDJĘCIA)

Choć Zendaya funkcjonuje w show biznesie od najmłodszych lat, jej gwiazda rozbłysła pełnym blaskiem stosunkowo niedawno. Wszystko za sprawą kilku dobrych decyzji zawodowych, które zapewniły 27-latce tytuł jednej z najbardziej obiecujących aktorek młodego pokolenia w Hollywood i awans do celebryckiej pierwszej ligi.

Jakby tego było mało, Amerykanka uchodzi obecnie za jedną z najlepiej ubranych gwiazd na świecie, za co bez dwóch zdań może podziękować swojemu styliście Law Roachowi. Chyba każdy powinien zgodzić się ze stwierdzeniem, że Zendaya jest nie do pobicia, jeśli chodzi o kreacje z najwyższej półki. Pożądana bywalczyni salonów jest obecnie na absolutnym topie i może dosłownie przebierać w projektach najważniejszych kreatorów mody w branży.

Po wyczerpującej promocji Diuny wzięta aktorka znowu pochłonięta jest reklamowaniem kolejnego obrazu ze swoim udziałem - tym razem jest to film "The Challengers" Luki Guadagnino, w którym przyszło jej wcielić się w rolę tenisistki. We wtorek posągowa piękność stawiła się na premierze dramatu sportowego w Sydney, jak zwykle prezentując się bez zarzutu.