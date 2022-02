Posępna Blanka Lipińska uzupełnia ZAPAS JAJ po powrocie z Tulum (ZDJĘCIA)

W niedzielę "pisarka" wróciła już do domu. Pomimo jetlagu niemal od razu zabrała się za obowiązki. Rozpakowała zaległe paczki od marek, z którymi współpracuje i udała się na zakupy.

To właśnie podczas wyjścia do sklepu sfotografowali ją paparazzi. Lipińska wybrała się do popularnego marketu, w którym wyposażyła się między innymi w dwie wytłaczanki - każda po 10 jaj.