Blanka Lipińska chwali się udogodnieniami w nowej kuchni i żyrandolem z DNA Barona: "Tu są jego WŁOSY"

Iza 37 min. temu

Ma obsesję. Macie pojęcie co to będzie, jak Aleksander Baron postanowi się zakochać na amen, lecz nie w niej. Macie podjęcie, co to będzie, jak postanowi, po krótkiej acz intensywnej znajomości ożenić się - i oczywiście nie z nią. Wiecie co to będzie. Strach pomyśleć.