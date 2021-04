Przedsiębiorcza Blanka Lipińska wyprzedaje szafę z KOSZULĄ BARONA i kupuje MIESZKANIE!

lol 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

no dobrze ze chce odsprzedać ciuchy. lubie secondhand zwłaszcza kiedy ubrania sa w idealnym stanie. popieram. nowe mieszkanie ojej ile ona sie naremontuje itd nie dawno dopieros konczyła ogarniac mieszkanie z wynajmu ale no coz.. jak lubi to niech sie w to bawi.dziwi mnie ze kogos boli ze jakas tam laska sobie zarobila hajs bo ktos poszedł na jej film albo kupil jej ksiaze... co w tym zlego xD jakby mialo to jakies znaczenie w swiecie xD