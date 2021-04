Blanka Lipińska tłumaczy się z pobytu w sopockim hotelu: "To będzie wiedza z cyklu TAJEMNEJ"

Nie jest tajemnicą, że na co dzień Blanka Lipińska starannie relacjonuje swoje poczynania w sieci. W niedzielę celebrytka postanowiła więc po raz kolejny przemówić do instagramowych fanów i opowiedzieć im o kulisach pobytu w trójmiejskim hotelu.

Gdy ostatnio paparazzi zrobili mi zdjęcia w Sopocie koło hotelu, zastanawiałam się, jaką do tego utkają historię media plotkarskie. No i otóż pojawiła się historia, dosyć drętwa, mało związana z prawdą - oceniła Lipińska.

Dostałam bardzo dużo pytań, jak to się stało, że zarezerwowałam hotel. Moi drodzy, to będzie wiedza z cyklu tej wiedzy tajemnej, mianowicie odpaliłam (tu nazwa strony - przyp. red). To nie jest moja pierwsza rezerwacja przez ostatni rok. Jeżeli ktoś szuka hotelu, to polecam skorzystać z jednej z najpopularniejszych aplikacji na świecie - wyjaśniła Blania, podając nazwę serwisu, z którego skorzystała przy rezerwacji.