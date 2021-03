Blanka Lipińska wciąż ma na ścianie ZDJĘCIE BARONA z gołą klatą. Wierzycie, że łączy ich "tylko przyjaźń"?

Blanka Lipińska mogłaby dawać innym celebrytkom lekcje z tego, jak po mistrzowsku utrzymać zainteresowanie wokół siebie. Autorka porno dla mamusiek do perfekcji opanowała sztukę wywoływania sensacji, dzięki czemu już od dwóch lat jest stałą bywalczynią kolumn plotkarskich. Ostatnio o 35-latce sporo pisało się w kontekście 7 nominacji dla filmu 365 dni do Złotych Malin (co jest dla niej nie lada powodem do dumy), a także o częstotliwości, z jaką myje włosy.