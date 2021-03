Blanka Lipińska WYPIERA SIĘ (?) romansu z Baronem i tłumaczy, co jego gitara robi u niej w domu: "Stoi tam jako rzeźba"

Choć do rozstania Blanki Lipińskiej i Aleksandra Barona doszło już pół roku temu, wciąż nie brakuje teorii spiskowych, według których ta dwójka nie może się bez siebie obejść. Gwiazdy nadal utrzymują przyjacielskie stosunki co, rzecz jasna, sprzyja powstawaniu plotek. Najnowsze spekulacje na temat zażyłości łączącej autorkę powieści pornograficznych z rezydentem połowy jurorskiego fotela w The Voice wywołał widok pokrowców do gitar krzątających się po mieszkaniu Blanki.