Blanka Lipińska z dumą wspomina szkolne lata: "PRZYDUSIŁAM KOLEGĘ, AŻ STRACIŁ PRZYTOMNOŚĆ"

Ala 56 min. temu zgłoś do moderacji 26 54 Odpowiedz

To jest jej wersja pewnie nie powiedziała wszystkiego. Z innej beczki w związku z prymitywnym rozbuchaniem kobiet: Zygasz jak facet to dostajesz jak facet, pamiętaj o tym. Babki tak zaczęły zygac na ulicy do mężczyzn, upokarzać ich a na koniec mówią "co, będziesz kobietę bił"? Że sama dałam przyzwolenie mężowi na temperowania takich bab co chcą być jak faceci. Ostatnio stemperowal taka grubasie z Wawy która mus spokoju nie chciała dać i biegała za nim żeby się stawiać. Wielka jak szafa byla. Leżała 15 minut na chodniku nikt jej nie pomógł, każdy ma dość tego ujadania i cwaniaczejia bab, w zasadzie wszyscy co to widzieli byli po stronie męża. Ja jako kobieta tez. W zeszłym tygodniu mąż miał rozmowę z policją i policja wysłuchała wszystkich jego zdarzeń i wiecie co mu powiedzieli? Że w ciągu kilku miesięcy skończyły się zaczepki, zdarzenia, pobicia na osiedlu na którym było tego najwięcej w mieście. Skończyły się zygabnia cyganek, cyganów, żuli i błyskawiczek. Zrobiło się spokojnie. Wszyscy zadowoleni oprócz cwaniar i cwaniakow, siedzą teraz cicho. Można.