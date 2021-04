Węże 2021: Sukces Blanki Lipińskiej. Patryk Vega odciążył "365 dni" i zdobył 21 NOMINACJI...

Zibi 20 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

Czyściec to fajny film, a Kożuchowska dobrze zagrała, nawet jeśli to nie dzieło sztuki, to na pewno nie nic tak tragicznego, żeby było tyle nominacji. Były naprawdę złe filmy i role, które na to zasługiwały. Mam wrażenie, że nominacje tylko za religijną tematykę filmu, bo teraz w modzie jest w Polsce niszczyć wszystko, co z religią związane. Co uważam za głupotę, chociaż jestem osobą niewierzącą. Na pewno kapituła konkursu chciała pokazać się jaka to jest nowoczesna i że uwali film religijny.