"Miłość, seks & pandemia". Jest ZWIASTUN nowego filmu Patryka Vegi! (WIDEO)

Patryk Vega , a właściwie Patryk Krzemieniecki, nie bez powodu nazywany jest najbardziej płodnym polskim reżyserem. 43-latek ewidentnie kieruje się zasadą, że w życiu nie liczy się jakość, a ilość, czego dowodem są pojawiające się co kilka miesięcy w kinach jego kolejne "dzieła".

Vega skrupulatnie wywiązuje się ze swojej zeszłorocznej obietnicy , zgodnie z którą do 2025 roku zamierza wyprodukować 16 filmów. Z intensywną pracą na planie nie zamierzał więc przystopowywać nawet z powodu pandemii, tradycyjnie kręcąc na ulicach Warszawy. Po raz kolejny Patryk zaangażował do swojej produkcji rzeszę znanych twarzy. Szansę wystąpienia w filmie reżysera dostali także niedoświadczeni, lecz nieustraszeni Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan.

To był dla nas wszystkich szczególny rok. Nasze życie wywróciło się do góry nogami. Pandemia zmusiła nas do refleksji i obnażyła kruchość relacji międzyludzkich. Samotność w czasie pandemii, wyzuty z emocji seks i coraz większa trudność w zbudowaniu z drugim człowiekiem relacji opartej na miłości. O tym opowiada mój nowy film. Kochani, życzę Wam, aby nadchodzący rok był czasem pozytywnych zmian oraz ukojenia - czytamy pod ponad 2-minutowym trailerem.