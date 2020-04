Ugodzona strzałą amora Blanka Lipińska nie śpi, bo gotuje dla Barona: "Oto powody, dlaczego wstaję po 13" (ZDJĘCIA)

yhy 16 godz. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Pierwszy raz widze tego transa i nazwisko... Kto to jest do cholery?! Zakładam, że to kolejna osoba promowana na fali lgbt i innych, czyli znaleźliście sobie transwestyte i staracie się zrobić z niego celebryte... ? Jakie to modne i nowoczesne