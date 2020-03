Odprężona Blanka Lipińska wraz z Baronem pozdrawiają z łóżka w środku dnia: "PRODUKTYWNIE SPĘDZILIŚMY NOC"

Jeszcze do niedawna Blanka Lipińska i Baron za wszelką cenę starali się utrzymać swój związek w tajemnicy. Z czasem para uznała jednak, że znacznie bardziej opłaca im się dzielić szczegółami swojego uczucia ze światem.

W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa zarówno Blanka, jak i jej ukochany przebywają w domowej "kwarantannie". Mimo dość niesprzyjających okoliczności, ich uczucie zdaje się kwitnąć. W ostatnim czasie Lipińska i Baron spędzają ze sobą każdą wolną chwilę. Autorka "porno dla mamusiek" w izolacji chętnie zagląda do kuchni i regularnie rozpieszcza lubego bezglutenowymi wypiekami oraz wymyślnymi śniadaniami. Juror The Voice umila jej za to czas prywatnymi gitarowymi koncertami. Ostatnio zakochani postanowili udowodnić, że nawet w domowym zaciszu z łatwością można zorganizować romantyczną randkę z prawdziwego zdarzenia i, rzecz jasna, nie zapomnieli pochwalić się tym faktem w sieci.