Ewa Drzyzga na spacerze z parą ochroniarzy

krępy kamil 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Jaki to spacer co zdrowiej w tej masce ?Wdychamy dwutlenek węgla wydychany i tak cały czas a do tego wydolność płuc spada , jest to sprawdzone u mnie po chodzeniu 10 dni tylko i wyłącznie w masce ., teraz mały trening ok. 30km na rowerze i lekka zadyszka gdzie wcześniej nic nie było . A na rowerze śmigam codziennie, teraz maska poszła w odstawkę i zajefajnie się czuję z wydolnością na tylko plus .