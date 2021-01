Krystyna Janda dostaje POGRÓŻKI po aferze ze szczepionkami! "Grozili PODPALENIEM TEATRU"

Koniczynka 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Myślę, że każdy powinien zajmować się tym co potrafi najlepiej. Pani Janda jest świetną aktorką i doskonale " prowadzi" teatry, na które dostaje ( słusznie) dość spore fundusze. Ostatnio jednak odkryła w sobie jakąś siłę wodza i mentora uzurpując sobie prawo do wypowiadania się na wszystkie możliwe tematy. Robi to jeszcze w sposób, który przystoi może Pani Lempart, ale gryzie się z wizerunkiem damy, za którą wciąż chciałabym uważać Panią Jandę.Słowa przez Nią wypowiedziane ( czuję się jakby na mnie nasrano) zadziwiły mnie bardzo i okazało się, że szybko wróciły do Pani Jandy w czasie wielkiej nagonki na tę aktorkę. Nie dziwi mnie to.Radziłabym wrócić do pasji, nie rozdrabniać się i nie wypowiadać się więcej.To tyle.