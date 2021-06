Posępna Maryla Rodowicz opuszcza salę sądową po PIĘCIU GODZINACH rozprawy (ZDJĘCIA)

Legart 20 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Aby wziąć ślub wystarczy zgłosić się do urzędnika. Ale żeby uzyskać rozwód, nasze pruderyjne państwo nakazuje udanie się aż do Sądu. I to nie zwykłego, tylko od razu Okręgowego. Absurd.