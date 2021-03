Posępna Monika Zamachowska pociesza się po rozstaniu ze Zbyszkiem bukietem czerwonych róż (ZDJĘCIA)

Monika Zamachowska została przyłapana na wałęsaniu się między pralnią a kwiaciarnią kilka dni po tym, jak do mediów wyciekła informacja o jej rozstaniu ze Zbigniewem Zamachowskim.

Wszystkie znaki na niebie wskazują, że Monika Zamachowska i Zbigniew Zamachowski rozstali się na dobre. Aktor wyprowadził się z małżeńskiej "klitki na Żoliborzu", zabierając z niej większość swojego mienia, włączając w to meble i pianino, którym obdarowała go niegdyś żona. Gwoździem do trumny ich związku okazała się pandemia, podczas której teatry nie działają i generalnie nie ma zbyt wiele okazji, żeby od siebie odpocząć.