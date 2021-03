To Monika Zamachowska podjęła decyzję o rozstaniu? "Zbyszek woli ZASZYĆ SIĘ W SWOJEJ NORZE, niż rozmawiać o problemach"

W niedzielę media obiegły doniesienia o rozstaniu Moniki i Zbigniewa Zamachowskich. Prezenterka i aktor spotykali się od 2011 roku, trzy lata później pobrali się. Niestety wszystko wskazuje na to, że ich miłość właśnie przeszła do historii.

Póki co żadne z (wciąż jeszcze) małżonków nie wypowiedziało się publicznie na temat okoliczności niespodziewanego rozstania. Patrząc na instagramową relację Moniki z "miłego wieczoru" w samotności, nie sposób jednak oprzeć się wrażeniu, że prezenterka poczuła ulgę po wyprowadzce męża. Okazuje się, że teoria ta wcale nie jest daleka od rzeczywistości. Jak donosi Plotek, to właśnie prezenterka podjęła decyzję rozstaniu.

24 godziny na dobę razem plus frustracje i popadanie w melancholijne nastroje przez Zbyszka z powodu braku pracy i milczącego telefonu były ostatnio ich codziennością. Był nieszczęśliwy. To było trudne dla obojga. Monika poczuła się zmęczona i wyeksploatowana . Poczuła, że wciąż to ona daje, a za mało dostaje - twierdzi informator serwisu.

Ona wciąż go kocha i ma nadzieję, że Zbyszek zrozumie, co traci i wrócą do siebie. Przecież on sam nie umie rachunku zapłacić. Dlatego jeszcze żadnych decyzji co do rozwodu nie podjęli - twierdzi znajomy Zamachowskich.