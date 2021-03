Monika Zamachowska odpowiada fance tłumaczącej, że "nie można zbudować szczęścia na cudzym nieszczęściu"

Lola 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

W sumie szkoda. Pomijając wszelkie zachowania jak i jednej tak i drugiej strony, bo fanem nie jestem. Kiedyś przypadkowo widziałam z nimi program, nie wiem gdzie, gdzieś za granicą coś kręcili razem i zatrzymałam się tylko dlatego, że strasznie fajna chemii była między nimi, na tyle, że pomyślałam, jak fajnie by do siebie pasowali. To było jeszcze zanim byli razem, a może tam się to właśnie zaczęło? Może źle rozegrane potem to wszystko, ale wydaje mi się, że tam było naprawdę fajne uczucie.