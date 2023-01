Posępny książę Harry spaceruje z psem w ulewnym deszczu (ZDJĘCIA)

Eyeywy 14 min. temu zgłoś do moderacji 10 13 Odpowiedz

Jest mi go strasznie Żal. Szkoda, że Ci co go oceniają nie potrafią się postawic na jego miejscu. Jestem tzw randomem i oglądałam na Netflixie wywiady z Dianą. Łzy się cisną do oczu. Była niewiarygodnie naturalnie piękna, taka delikatna, zagubiona, nieszczęśliwa, wielokrotnie upokorzona. Musiała to znosić dla dzieci bo była tylko zabawka w grze. Na dodatek jej niezbyt urodziwy mąż zdradzał ją z delikatnie ujmując niewyjściową i wścibska kobietą Coś strasznego. W ostatniej serii,, the crown,, mieszkała sama, bez dzieci. Najprawdopodobniej tak było naprawdę. Straszne. Zostawić swoje malutkie dzieci bo mąż chce być ze szpatną kochanicą. Serce się kraje. A na dodatek to wszystko zakończone tragiczną śmiercią. On jest jej synem. Nie wyobrażam sobie ci czuje jak to ogląda. Tak sami jak co czuł gdy jego szanowny tatuś hajtnał się z kochanicą, która panoszyła się wyszczerzona u boku dzieci tragicznie zmarłej żony swojego kochanka. Prawdziwy koszmar. Pieniądze, sława i inne rzeczy w obszarze tych potworności zgotowanych im przez dorosłych są niczym. A teraz ci dorośli mają oczekiwania i pretensje...