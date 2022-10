Posępny Piotr Kraśko robi sobie zdjęcia z FANAMI przed studiem "Dzień Dobry TVN" (ZDJĘCIA)

Dość niespodziewanie w sobotni poranek do studia Dzień Dobry TVN zawitał Piotr Kraśko , który wiele miesięcy temu ulotnił się z mediów po tym, jak na światło dzienne wyszły jego problemy z literą prawa i fiskusem. Rozmowa z Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem została odebrana przez sporą rzeszę zabierających głos w sieci internautów jako próba podreperowania mocno nadszarpniętego wizerunku.

Na szczęście dziennikarz wciąż może liczyć na wsparcie żony oraz oddanych fanów. To właśnie oni czekali na miłośnika przejażdżek bez wymaganych dokumentów przed studiem TVN. Niegdysiejszy gwiazdor stacji co prawda opuścił budynek bocznym wyjściem, jednak zanim wsiadł do samochodu, poświęcił kilka chwil, aby zrobić sobie kilka zdjęć z gromadą swoich miłośników.