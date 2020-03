Mariah Carey kończy 50 lat!

Lata największej popularności gwiazda ma już jednak dawno za sobą. Chociaż co roku w okresie świątecznym cały świat nuci jej przebój "All I Want For Christmas Is You", dziś Mariah bardziej kojarzona jest z kaprysami i fanaberiami, niż kolejnymi muzycznymi sukcesami. Kilka lat temu w mediach pojawiły się plotki, że diva ma poważne problemy z głosem. Dowodem zdawały się być jej wokalne niedociągnięcia podczas koncertów oraz liczne wpadki z playbackiem.