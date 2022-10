Powabna Joanna Krupa pozuje NAGO, kryjąc się figlarnie za firanką (FOTO)

Szacunek 46 min. temu zgłoś do moderacji 60 19 Odpowiedz

Szanuję ją za miłość do zwierząt - popatrzcie np. Na instagramie jutro_bedzie_futro_viva jak zwierzęta cierpią na niepotrzebne nam futra. Joanna zwracała zawsze na to uwagę. A kiedyś widziałam w niej głvpka, to ja nim byłam