43-letnia Joanna Krupa myśli o ADOPCJI! "Mam już swoje lata. Asha sama często pyta o rodzeństwo"

Odkąd niespełna trzy lata temu Joanna Krupa powitała na świecie małą Ashę, jej rzeczywistość zmieniła się nie do poznania. Najsłynniejszej Polce za oceanem z powodzeniem udaje się łączyć karierę z opieką nad córką, dzieląc życie między Los Angeles i Warszawę.

Na wstępie celebrytka szczerze przyznała, że scenariusz, według którego Asha idzie w jej ślady, jak najbardziej by jej odpowiadał. Tego samego nie można powiedzieć o mężu Polki, biznesmenie Douglasie Nunesie .

Ja nie miałabym nic przeciwko, żeby Asha została gwiazdą - zapewniła. Douglas przeciwnie. Całe szczęście, jak będzie duża, będzie mogła sama o sobie decydować. On się modli, żeby ona nie chciała.

Marzeniem Krupy jest, aby dziewczynka potrafiła biegle mówić po polsku. Joanna stara się rozmawiać z córką w domu w ojczystym języku, to samo robi zresztą jej matka, Wendy. Najchętniej modelka posłałaby w przyszłości pociechę do odpowiedniej szkoły.

W domu mówię do niej po polsku i czasem tłumaczę po angielsku, żeby zrozumiała - wyjawiła. Z kolei moja mama mówi do niej wyłącznie po polsku, co wkurza mojego męża, bo kompletnie nie wie, o czym rozmawiają. Asha dobrze rozumie polski, umie odpowiadać w tym języku. Zastanawiam się też nad polsko-angielską szkołą w przyszłości, bo wtedy szybciej opanowałaby język.