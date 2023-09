Poważne oskarżenia pod adresem Krzysztofa Gonciarza. W tle narkotyki i kontakty z młodymi kobietami. "Czekał z kartką "pojemnik na spermę""

inez 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Oglądałam może jeden, dwa filmiki tego typa, a co do reszty "twórców", to nie znam ich. Ale fakty są takie, że jak facet pcha się "na afisz" to musi mieć na*ane w bani. Cechy psychopatyczne, narcystyczne i makiawielizm to tzw. czarna triada, często spotykana wśród przedstawicieli show biznesu, sztuki i biznesu. Na wysokich szczeblach kariery (nieważne, jaka by ona była) znajdziemy takie jednostki, bo takie cechy sprzyjają byciu na górze. Inna sprawa, że jak facet pokazuje jak bardzo jest lewakiem i feministą, to na pewno nim nie jest, a traktuje to tylko jako bilet do kobiecych majtek. Prawdziwi feminiści z mojego otoczenia nie traktują swojego podejścia jak manifestu i nie pier**ą o tym na prawo i lewo, bo takie spojrzenie na życie to dla nich coś normalnego o czym nie trzeba debatować. Takie są niestety fakty. Miałam kiedyś chłopaka, który był niesamowicie współczujący, baaardzo angażował się w pomoc innym. Okazało się, że za maską Matki Teresy czaił się zwykły zimno kalkulujący typ. Dlatego patrzcie jak facet traktuje kobiety, jak wyraża się o nich (ale nie jak kamera jest włączona), czy nie naśladuje Waszego sposobu zachowania.