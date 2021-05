"Power Couple". Piotr Rubik poucza Agatkę: "Tu jest taka linka, tak możesz odpalić silnik" (WIDEO)

Od kilku tygodni widzowie mogą oglądać nowe show TVN-u z celebrytami w roli głównej. Niewątpliwie uczestnikami "Power Couple", którzy budzą najwięcej emocji, są Agata i Piotr Rubikowie. Dzięki programowi mamy okazję dowiedzieć się co nieco na temat tego, jaką relację tworzą dyrygent i jego młodsza o 19 lat ukochana.

Mam nadzieję, że masz jakiś plan - zwrócił się do Agaty chwilę przed rozpoczęciem konkurencji na motorówce.

Kochanie, zobacz sobie, tu jest w razie czegoś taka linka, gdyby cokolwiek się stało i to zleciało, gdybym miał problem, bo coś by mnie w barku zabolało, to tak możesz odpalić silnik - instruował Agatę zapobiegliwy muzyk.