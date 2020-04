Powstał serial o KWARANTANNIE! Mamy zwiastun (WIDEO)

Meg 1 godz. temu zgłoś do moderacji 21 0 Odpowiedz

Tak właśnie wszyscy tylko gapia w te durne filmiki na necie i jaraja sie ze jeden tańczy a drugi robi kapki papierem do d..py. Jedni tancza, inni ćwiczą, to juz jest chore. Ludzie czy wy myslocie ze ktos was chce ogladac. Budujecie jakies chore wyobrazenie o sobie, jacy to jestescie cool. Tragedia. Tesknie za młodością...ludzoe byli normalniejsi. Interent juz nie jest oknem na swiat tylko lustrem.