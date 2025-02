Prawdziwe włosy gwiazd. Tak Ariana Grande, Kim Kardashian i Jennifer Lopez wyglądają bez peruk i doczepów

zgłoś do moderacji

Nowa amerykańska administracja wzięła sobie za cel odwrócenie prezydentury Joe Bidena. W jednym z pierwszych postanowień wykonawczych zapadła decyzja o zakazie wywieszania flag LGBT i Black Lives Matter w federalnych obiektach Departamentu Stanu, m.in. w ambasadach USA. Uchwała została zatwierdzona stosunkiem głosów 99-0. W związku z tym sekretarz stanu USA Marco Rubio wydał rozporządzenie. "Od teraz tylko flaga Stanów Zjednoczonych Ameryki jest dozwolona do wywieszania lub eksponowania w obiektach USA, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, oraz w treściach rządowych USA" – napisano. Wyjątkiem są emblemat Jeńca Wojennego/Zaginionego w Akcji (POW/MIA) oraz Flaga Bezprawnego Przetrzymania. Marco Rubio zaznaczył, że decyzja wchodzi w życie "natychmiastowo". W rozporządzeniu podkreślono, że pracownicy, którzy nie zastosują się do nowych wytycznych 'będą musieli się zmierzyć z działaniami dyscyplinarnymi, w tym z rozwiązaniem stosunku pracy lub kontraktu albo przeniesieniem do macierzystej agencji". Podobne działania administracja Donalda Trumpa podjęła w kwestii ustalenia definicji płci, a także likwidacji programów na rzecz różnorodności, równości i integracji. Nowe wytyczne obejmują również cofnięcie zarządzeń, któte otwarły wojsko dla osób z problemami z ustaleniem płci, a także otwarcie więzień dla kobiet więźniom płci męskiej.