Prawniczka ujawnia, ILE NALEŻY SIĘ synowi Krzysztofa Krawczyka! "Będzie walczył o swoje"

Temat konfliktu bliskich zmarłego na początku kwietnia Krzysztofa Krawczyka wciąż jest żywy i nic nie wskazuje na to, że szybko coś się w tej kwestii zmieni. Mimo "próśb" macochy Krzysztof Igor Krawczyk , który został w testamencie artysty całkowicie pominięty , postanowił zawalczyć o swoje prawa do majątku po ojcu w sądzie.

W minioną środę w Zgierzu miała więc miejsce pierwsza rozprawa dotycząca spadku po piosenkarzu. Jak się okazuje, testamentów gwiazdora jest więcej niż jeden. W 2002 roku Krawczyk spisał ostatnią wolę, uwzględniając w dziedziczeniu jedynego syna. W drugiej zaś, sporządzonej w 2020 roku wersji testamentu, wykluczył pierworodnego , czyniąc jedyną spadkobierczynią Ewę Krawczyk. W związku z tym sędzia odroczył posiedzenie i zobowiązał żonę Krzysztofa do przedstawienia wcześniejszych dokumentów.

Jemu, jako osobie trwale niezdolnej do pracy, będzie przysługiwał zachowek w wysokości jednej trzeciej wartości spadku po ojcu - mówi Monika Kucwaj-Zarzycka w rozmowie z "Twoim Imperium", następnie nawiązując do rozbieżności między testamentami:

Trzeba też pamiętać, że liczy się skład majątku w chwili śmierci. Jeżeli były jakieś przesunięcia majątkowe do chwili śmierci pana Krawczyka, one też mają znaczenie. Czy były? Tego nie wiemy. Majątek piosenkarza stanowi jeden wielki znak zapytania. To będzie wyjaśniane w postępowaniu sądowym - mówi.