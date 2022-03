Premiera filmu "Marzec '68": Jacek Kurski z żoną, Ida Nowakowska, Edyta Herbuś, Maciej Musiałowski... (ZDJĘCIA)

Oczywiście dla gwiazd była to też świetna okazja do tego, by przypomnieć o sobie światu i zapozować fotoreporterom, prezentując (nie zawsze) wyszukane stylizacje. Na wydarzeniu pojawili się między innymi Jacek i Joanna Kurscy, Ida Nowakowska, Edyta Herbuś, Edyta Olszówka, Izabela Trojanowska, Aleksandra Szwed, Misha Kostrzewski, Aleksander Sikora czy Joanna Racewicz.