Młodzieńcza Joanna Racewicz bryluje na premierze filmu "Marzec '68" (ZDJĘCIA)

Robek 14 min. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

A jak tłumaczę delikatnie mojej dziewczynie, że nie podobają mi się jej metrowe naklejane pazury z którymi co rusz lata do kosmetyczki i nabombione usta, to ona mnie nie słucha. Dlaczego dziewczyny naklejacie sobie te okropne paznoty? Paskudztwo!