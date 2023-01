Premiera filmu "Pokusa": elegancki Piotr Stramowski, Maria Sadowska w męskim wydaniu, dawno niewidziana Joanna Liszowska... (ZDJĘCIA)

Na premierze "Pokusy" nie mogło zabraknąć odtwórcy jednej z głównych ról, czyli Piotra Stramowskiego. Aktor, który już niebawem będzie mógł zaprezentować swoje wokalne umiejętności w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", wybrał na tę okazję klasyczny, czarny garnitur, do którego dobrał wąski krawat. Na znacznie bardziej "fantazyjny" look pokusił się za to Stifler, który do jasnej marynarki i spodni przywodzących na myśl piżamę dobrał złotą maskę, którą zakrył wytatuowaną twarz.