Prezes Skin79 wystawił na aukcję WOŚP... DOMENĘ DEYNN.PL! Mamy komentarz Daniela Majewskiego

Po 10 latach małżeństwa żona zostawiła mnie, złożyła wniosek do sądu o rozwód. Złożyła sprawę na policji o znęcanie się nad nią. Po pół roku jak jej nie wyszło chce żebym do niej na wigilię przyjechał. Powiedziała że nie ma czego wspominać bo ja za mało o restauracji zabieralem...aha no i puszczała się.