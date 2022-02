Prezes Wisły Płock reaguje na burzę, jaka rozpętała się wokół Jakuba Rzeźniczaka: "Porozmawiamy, czy to nie jest za dużo jak na jedną osobę"

Po paru dniach medialnej burzy piłkarz zdecydował się skomentować dramatyczną sytuację, otwierając się w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim przeprowadzonej poza kamerami. Rzeźniczak miał wyznać, że słowa jego ekspartnerki o stanie zdrowia Oliwiera nie pokrywają się z wiedzą, którą on otrzymał od lekarzy. Jak twierdzi Stanowski, miał też sprzeciwić się wyjazdowi syna na leczenie do Izraela , utrzymując, że dziecko ma odpowiednią opiekę w polskim szpitalu.

Na pewno ma to wpływ na szatnię. Jednak najbardziej cierpi na tym Kuba. Niemal każdy zdążył już go ocenić, nie znając całej prawdy. Staramy się, by sytuacja kapitana drużyny nie odbijała się na zespole. Jesteśmy w stałym kontakcie z Kubą i resztą piłkarzy.

Po wielu rozmowach Kuba mówił, że na boisku chce odciąć się od tych spraw i nie będzie to na niego wpływać. Po meczu porozmawiamy jeszcze raz z radą drużyny o tym, czy sytuacja wokół niego i presja związana z funkcją w klubie, to nie jest za dużo jak na jedną osobę - mówił.

W żaden sposób nie naciskaliśmy, by przyleciał do Turcji. Decydujący głos należał do trenera Bartoszka, który zgodził się na to. A Kuba jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, że te parę dni poza zespołem nie będzie miało na niego dużego wpływu. On doskonale zna swój organizm, dostał rozpiskę treningową i pracował nad formą w Polsce. Tak poukładał sobie wszystkie osobiste sprawy, że uczestniczy we wszystkich treningach - podsumował.