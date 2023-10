Prezes zarządu FAME MMA "ciepło" o Stuu i jego kolegach: "Nie chce was znać i już nigdy żadnemu z was RĘKI NIE PODAM"

vtd 17 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Wszystko jest udokumentowane w filmie " MROCZNA TAJEMNICA STUU I YOUTUBERÓW: PANDORA GATE (Boxdel, Dubiel, Fagata)" Sylwester Wardęga twierdzi, że Stuu Burton mógł nawiązać nieprzyzwoite relację z nastolatkami Jak podaje Sylwester, w 2015 roku Burton zmienił numer telefonu, co podobno robił często. To właśnie wtedy miało dojść do spotkania z 14-latką. Twórca materiału uważa, że Stuu poszedł wtedy z nastolatką do hotelu, gdzie "obejmował ją" i "łaskotał". Nagranie, które przedstawił Wardęga, jest co najmniej niepokojące. Pamiętam jak się z nim spotkałam to często mi mówił, że się boi, że policja gdzieś jest i nas obserwuje. [...] Po jakimś czasie mówiłam, że chcę wracać do domu, a on pytał "Dlaczego", "Czy mi się nie podoba", "Dlaczego tak mówię". Powiedział wtedy "No dobra to może chodź pójdziemy do hotelu". [...] On wynajął hotel na 2 godziny i w sumie do niczego nie doszło, oprócz tego, że leżeliśmy w łóżku , byliśmy pod kołdrą i graliśmy w Simsy. Ja robiłam wtedy swoją simkę, a on mnie obejmował. W pewnym momencie zaczął mnie gilgotać, nie czułam się z tym komfortowo, powiedziałam żeby przestał. [...] Później mówił, że jak się ze mną żegnał to chciał mnie pocałować, ale powiedział, że "dobrze, że mnie nie pocałował, bo jakby moja mama się dowiedziała to by była zła". [...] - słyszymy na nagraniu, które rzekomo miało należeć do dziewczyny, która podobno nawiązała relację ze Stuartem. Wardęga przytoczył także historię związaną z imprezą, która miała miejsce w mieszkaniu Burtona. Podobno w 2018 roku youtuber zaprosił 15-latkę i jej 14-letnią koleżankę nad Wisłę, gdzie kupił im alkohol. Miał on wtedy przyjść w towarzystwie Kamerzysty i Lorda Kruszwila. Spotkanie przeniosło się do mieszkania, gdzie później, według relacji przedstawionej w filmie, nastolatka miała się obudzić w łóżku ze Stuu. Myśmy się tego [przyp. red. nazwa alkoholu] napiły, ja nie pamiętam tego, ale mam w wiadomościach do niej, że jak ja się napiłam łyka, to czułam, że zasypiam. Czułam, że mnie odcina nagle, nagle jest taki "yep" i nastał ranek. Takie nic, zero, totalna dziura, nie wiem, co się stało. Ona [mówi jej koleżanka, przyp. red.] znalazła się w pokoju Stuarta, w jego łóżku, ale nie wie jak. [...] Leżeliśmy na łyżeczki, on z tyłu [...] - mówi rzekoma uczestniczka imprezy.