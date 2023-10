TYLKO NA PUDELKU: Prawnik ujawnia, co grozi Stuu i jego kolegom: "Są to jedne z NAJCIĘŻSZYCH RODZAJOWO przestępstw"

"Afera youtuberska" z dnia na dzień zatacza coraz szersze kręgi. Do wiadomości publicznej dociera coraz więcej informacji o domniemanych manipulacjach, mentalnym poniżaniu, wysyłaniu tzw. "nudesów" i zachęcaniu do czynności seksualnych, których znani twórcy internetowi mieli się dopuszczać wobec osób niepełnoletnich. Głównym "bohaterem" zmontowanego przez Sylwestra Wardęgę filmu jest Stuart "Stuu" Barton i to właśnie jego korespondencji ze znacznie młodszymi fankami było w filmie najwięcej. W wyjątkowo śliską sprawę zamieszani są także Marcin Dubiel, Boxdel i Fagata. Jeśli macie jeszcze jakieś wątpliwości, co do pogmatwanej historii z wątkami pedofilskimi, w którą zamieszane są największe gwiazdy polskiego YouTube'a, wszystko wyjaśniamy tutaj: