"Prince Charming". Doszło do pierwszego pocałunku w programie! Uczestnicy szaleją z zazdrości: "TO PROWOKACJA"

Ja uważam, że powinienem i zasłużyłem na buziaka - zagaił przebojowy dwudziestoparolatek, na co Jelonek jedynie skinął głową i przechylił głowę do pocałunku.

Marek wrócił do kolegów z programu uzbrojony w pamiątkowe fotografie z randki. Na jednej z nich było widać, jak składa buziaka na policzku "księcia" . Widok ten wyraźnie rozsierdził Oliwera , który do tej pory dał się poznać jako osoba bardzo wrażliwa i której zależy na zdobyciu względów Jacka.

Myślicie, że tym sposobem Marek wysunął się na prowadzenie czy może był to raczej "pocałunek śmierci"? Dodajmy, że od dziś programu emitowany jest nie tylko na Playerze, ale również w telewizji. Zachęci Was to do oglądania?